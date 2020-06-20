В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин

https://racurs.ua/ua/n140029-u-zelenskogo-anonsuvaly-posyleni-perevirky-kafe-ta-transportu-schodo-dotrymannya-karantynu.html

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Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає дотримання певних обмежень, покликаних запобігти поширенню коронавірусу.

З наступного тижня заклади громадського харчування та транспорт посилено перевірятимуть щодо їх дотримання. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішньої селекторної наради щодо коронавірусу за участі президента України Володимира Зеленського та членів уряду.

Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність, — наголосив Зеленський.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков під час цієї наради повідомив, що за результатами здійснених понад 2,5 тис. перевірок громадського транспорту виявлено 703 порушення, пов’язані з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспорту і проблемами з ліцензіями. Сума накладених в результаті штрафів становить майже 2 млн грн.

Нагадаємо, в Україні нещодавно було зафіксовано антирекорд щодо кількості виявлених випадків захворювання на COVID-19. У зв’язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що ініціюватимуть посилення контролю карантинних заходів.