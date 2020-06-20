Погода в Україні на 21 червня: синоптики попереджають про грози, град та шквальний вітер (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n140030-pogoda-v-ukrayini-na-21-chervnya-synoptyky-poperedjaut-pro-grozy-grad-ta-shkvalnyy-viter-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 21 червня буде дощовою, опади очікуються по всій країні. Особливо сильні дощі пройдуть у західних областях. Температура повітря вночі становитиме від 15° на заході до 20° на сході, вдень — від 22° на заході, до 32° на сході.
Синоптики прогнозують протягом доби дощі, грози, град і шквальний вітер до 15−20 м/с по всій території України окрім крайнього сходу країни, повідомляє Гідрометцентр.
Погода в Києві 21 червня буде дощовою, опади очікуються протягом доби. Температура повітря підніметься до 18−20° вночі і до 28−30° вдень.
Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря 16−18° вночі і 23−25° вдень.
Погода в Одесі також буде дощовою протягом доби. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 18−20°, вдень — піднімуться до 23−25°.
Погода в Дніпрі 21 червня також очікується дощової протягом доби. Вночі температура опуститься до 18−20°, вдень повітря прогріється до 27−29°.
Погода в Харкові протягом доби буде дощовою. Термометри вночі покажуть 18−20°, вдень — 30−32°.
Погода на Закарпатті буде дощовою. Вночі очікується температура повітря 15−17°, вдень — 22−24°.
Геомагнітна обстановка в Києві 21 червня буде відносно спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.