Погода в Україні. Фото: vikiperm.com

https://racurs.ua/ua/n140030-pogoda-v-ukrayini-na-21-chervnya-synoptyky-poperedjaut-pro-grozy-grad-ta-shkvalnyy-viter-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 21 червня буде дощовою, опади очікуються по всій країні. Особливо сильні дощі пройдуть у західних областях. Температура повітря вночі становитиме від 15° на заході до 20° на сході, вдень — від 22° на заході, до 32° на сході.

Синоптики прогнозують протягом доби дощі, грози, град і шквальний вітер до 15−20 м/с по всій території України окрім крайнього сходу країни, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 21 червня буде дощовою, опади очікуються протягом доби. Температура повітря підніметься до 18−20° вночі і до 28−30° вдень.

Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря 16−18° вночі і 23−25​​° вдень.

Погода в Одесі також буде дощовою протягом доби. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 18−20°, вдень — піднімуться до 23−25​​°.

Погода в Дніпрі 21 червня також очікується дощової протягом доби. Вночі температура опуститься до 18−20°, вдень повітря прогріється до 27−29°.

Погода в Харкові протягом доби буде дощовою. Термометри вночі покажуть 18−20°, вдень — 30−32°.

Погода на Закарпатті буде дощовою. Вночі очікується температура повітря 15−17°, вдень — 22−24°.

Геомагнітна обстановка в Києві 21 червня буде відносно спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.