В Одесской области на следующей неделе ужесточат проверки пляжей и баз отдыха. Фото: Birmir

https://racurs.ua/n140038-v-odesskoy-oblasti-na-sleduuschey-nedele-ujestochat-proverki-plyajey-i-baz-otdyha.html

Ракурс

Одесская область не может похвастаться улучшением эпидемиологической ситуации. За последнюю неделю количество случаев заражения коронавирусом в области возросло в 1,7 раза. За последние сутки в Одесской области коронавирусом инфицировались 32 человека, двое пациентов скончались. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Одесской области с понедельника начнутся усиленные проверки пляжей, баз отдыха, рынков, заведений общепита, а также общественного транспорта относительно выполнения правил карантина.

Об этом сообщил в Facebook глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По словам главы ОГА, из-за нарушения санитарных норм в Одесской области на карантин закрыты три села, а в Болградском районе закрыты рынки, рестораны и торговые центры.

На территории курортных районов области будут созданы рейдовые группы, которые будут проверять соблюдение карантинных правил гражданами на пляжах и базах отдыха. Куцый отметил, что полиция будет жестко реагировать на нарушение карантинных правил.

Как ранее писал «Ракурс», министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на пляже маски можно не носить, но только в том случае, если соблюдается социальная дистанция.