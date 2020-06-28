Пожежа на Позняках охопила 16-поверхівку поруч з будинком, що вибухнув

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Пожежа в Києві сталася 28 червня на Позняках. По обіді загорілася квартира у 16-поверхівці на вулиці Соломії Крушельницької, 3а.

Панельний будинок, у якому горіли 12 і 13 поверхи, знаходиться поруч із будинком, у якому тиждень тому стався вибух.

У групі «Позняки-Осокорки-Дарницький» місцеві мешканці оприлюднюють фото з пожежі і повідомляють, що пожежники почали її гасити. На місці працювали сім автомобілів ДСНС.

Пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх. Горів утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, тому пожежа супроводжувалася сильним задимленням, — повідомила згодом прес-служба столичних рятувальників.

Причина пожежі наразі невідома.

21 червня у Дарницькому районі столиці стався вибух у десятиповерховому житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. П’ятеро людей загинули та ще п’ятеро отримали травми.