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Пожежа на Позняках охопила 16-поверхівку поруч з будинком, що вибухнув

Пожежа на Позняках охопила 16-поверхівку поруч з будинком, що вибухнув (ФОТО, ВІДЕО)

28 чер 2020, 17:35
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Пожежа в Києві сталася 28 червня на Позняках. По обіді загорілася квартира у 16-поверхівці на вулиці Соломії Крушельницької, 3а.

Панельний будинок, у якому горіли 12 і 13 поверхи, знаходиться поруч із будинком, у якому тиждень тому стався вибух.

Пожежа на Позняках охопила 16-поверхівку поруч з будинком, що вибухнув

У групі «Позняки-Осокорки-Дарницький» місцеві мешканці оприлюднюють фото з пожежі і повідомляють, що пожежники почали її гасити. На місці працювали сім автомобілів ДСНС.

Пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх. Горів утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, тому пожежа супроводжувалася сильним задимленням, — повідомила згодом прес-служба столичних рятувальників.

Причина пожежі наразі невідома.

21 червня у Дарницькому районі столиці стався вибух у десятиповерховому житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. П’ятеро людей загинули та ще п’ятеро отримали травми.


У Києві гасять пожежу у 16-поверховому будинку. У панельній висотці на Позняках загорілися квартири на 12 і 13 поверхах. Цей будинок знаходиться поруч із частково зруйнованим внаслідок вибуху, що стався тиждень тому

У Києві гасять пожежу у 16-поверховому будинку. У панельній висотці на Позняках загорілися квартири на 12 і 13 поверхах. Цей будинок знаходиться поруч із частково зруйнованим внаслідок вибуху, що стався тиждень тому

Джерело: Ракурс


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