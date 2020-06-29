Антироссийские санкции продлил Евросоюз. Фото: Газета.Ру

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Санкции против России еще на полгода продлил Европейский Союз. Такое решение было принято сегодня, 29 июня.

Экономические санкции будут действовать до 31 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

В ведомстве отметили, что решение о продлении санкций было принято в связи с тем, что Россия не выполнила минские договоренности и не прекратила войну на Донбассе. Экономические санкции закрывают доступ российским банкам к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, запрещают любой импорт, экспорт и передачу военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Евросоюз с 2014 года начал вводить санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. Сначала, в марте 2014 года, ЕС ввел санкции за аннексию Россией Крыма. Впоследствии к ним добавились санкции за агрессию на Донбассе и захват трех украинских кораблей во время инцидента в акватории Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Напомним, Совет ЕС ранее еще на год — до июня 2021 года — продлил санкции, введенные в связи с аннексией Россией Крыма.