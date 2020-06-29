Новости Японии. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n140417-tancuya-v-gryaznom-podguznike-kandidat-v-gubernatory-tokio-obratilsya-k-narodu-video.html

Ракурс

В Японии проходят выборы на пост губернатора Токио. Каждому из зарегистрированных кандидатов компания NHK выделила эфирное время для того, чтобы они рассказали избирателям о своей кампании. Один из кандидатов, Теруки Гото, сделал свое обращение весьма необычным.

Во время эфира в течение почти шести минут Гото плясал в грязном подгузнике. Сначала японец залез на стол, после этого лег на него, и все это время не умолкал. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Также кандидат в губернаторы во время своего выступления успел спеть и надеть подгузник на голову.

Это уже не первое подобное выступление японца на национальном телевидении. В 2016 году он также баллотировался в губернаторы Токио и отличился экспрессивным выступлением. Гото и четыре года назад пел и танцевал, но тогда он был одет.

Теруки Гото — японский рок-музыкант, который уже не раз выдвигал свою кандидатуру: в 2013 году в качестве мэра специального района Тиеда, в 2015 — в выборах Городского совета района Тиеда, в 2016 — на пост губернатора Токио. Тогда его телевизионное выступление стало мемом, а 10% его речи заглушили из-за постоянного употребления запрещенной лексики (в основном упоминания гениталий).

Как писал «Ракурс», ранее на Международной космической станции (МКС) сломались туалеты и космонавты надели подгузники.