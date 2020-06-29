Обнуление сроков Путина поддержали 76% россиян. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n140416-obnulenie-srokov-putina-podderjali-76-rossiyan-sencov-prizval-vyhodit-na-ulicy.html

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Изменения в Конституцию России поддержали 76% россиян, которые приняли участие в голосовании. В частности, речь идет о поправках, которые обнулят сроки президентства Владимира Путина, и он сможет оставаться главой Кремля как минимум до 2036 года.

За изменения проголосовали 76% россиян, еще почти 24% голосовали против. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 25−28 июня.

Опрос проводился среди 163 тыс. респондентов, которых опрашивали на выходе из избирательных участков. Отметим, голосование за изменения в Конституцию РФ стартовало 25 июня, однако основной день голосования — 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые официальные результаты.

На это «всенародное голосование» отреагировал и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. На своей странице в Facebook он написал, что голосование против или бойкот не помогут.