Карантин на Буковине. Фото: Pexels

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Карантин в Украине продлен до 31 июля, однако он является адаптивным. Это означает, что местные власти могут сами принимать решение об ослаблении карантина, основываясь на эпидемиологической ситуации в области.

Так, власти Черновицкой области приняли решение ослабить карантин с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

С 1 июля в области возобновят внутриобластное сообщение. При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры обязаны надевать маски.

Также с 1 июля в области разрешат работу спортзалов и ресторанов при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек. Кроме того, откроются стадионы и спортивные площадки.

На открытом воздухе можно будет проводить групповые тренировки, но группа не должна быть больше 10 человек.

Отметим, в Украине по состоянию на 29 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и 12 областей: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин могут усилить в 13 областях Украины. В Минздраве заявили, что в 13 регионах эпидемиологическая ситуация не соответствует нормам.