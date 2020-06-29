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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

Эпидемию коронавируса не удалось преодолеть в Украине, считают украинцы (ИНФОГРАФИКА)

29 июн 2020, 17:03
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Коронавирус в Украине диагностирован у 43 тыс. человек. После ослабления карантина количество больных начало стремительно расти. Большинство украинцев считают, что Украина не справилась с эпидемией COVID-19.

Согласно опросу, только 18% украинцев считают, что пандемию коронавируса в Украине удалось преодолеть. Они же уверены, что вскоре количество новых больных будет снижаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом большая часть опрошенных, 63%, считают, что Украина еще не справилась с эпидемией коронавируса. По мнению этих респондентов, количество новых больных COVID-19 будет увеличиваться и в дальнейшем.

19% опрошенных не смогли ответить на вопрос, справилась ли Украина с эпидемией коронавируса.

Результаты опроса. Графика: КМИС


Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом телефонного интервью. Были опрошены 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, по состоянию на утро 29 июня в Украине было зарегистрировано 43 тыс. 628 случаев COVID-19. За последние сутки инфицирование подтвердили у 646 человек.

Источник: Ракурс


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