Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n140414-bolnyh-koronavirusom-budet-bolshe-schitaut-ukraincy-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у 43 тыс. человек. После ослабления карантина количество больных начало стремительно расти. Большинство украинцев считают, что Украина не справилась с эпидемией COVID-19.

Согласно опросу, только 18% украинцев считают, что пандемию коронавируса в Украине удалось преодолеть. Они же уверены, что вскоре количество новых больных будет снижаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом большая часть опрошенных, 63%, считают, что Украина еще не справилась с эпидемией коронавируса. По мнению этих респондентов, количество новых больных COVID-19 будет увеличиваться и в дальнейшем.

19% опрошенных не смогли ответить на вопрос, справилась ли Украина с эпидемией коронавируса.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом телефонного интервью. Были опрошены 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, по состоянию на утро 29 июня в Украине было зарегистрировано 43 тыс. 628 случаев COVID-19. За последние сутки инфицирование подтвердили у 646 человек.