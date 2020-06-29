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Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Епідемію коронавірусу не вдалося подолати в Україні, вважають українці (ІНФОГРАФІКА)

29 чер 2020, 17:03
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Коронавірус в Україні діагностовано у 43 тис. осіб. Після ослаблення карантину кількість хворих почала стрімко зростати. Більшість українців вважають, що Україна не впоралася з епідемією COVID-19.

Згідно з опитуванням, лише 18% українців вважають, що пандемію коронавірусу в Україні вдалося подолати. Вони ж упевнені, що незабаром кількість нових хворих буде знижуватися. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас більшість опитаних, 63%, вважають, що Україна ще не впоралася з епідемією коронавірусу. На думку цих респондентів, кількість нових хворих на COVID-19 буде збільшуватися і надалі.

19% опитаних не змогли відповісти на питання, чи впоралась Україна з епідемією коронавірусу.

Результати опитування. Графіка: КМІС


Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року методом телефонного інтерв’ю. Було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, станом на ранок 29 червня в Україні було зареєстровано 43 тис. 628 випадків COVID-19. За останню добу інфікування підтвердили у 646 осіб.

Джерело: Ракурс


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