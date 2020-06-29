Карантин на Буковині. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140415-poslablennya-karantynu-na-bukovyni-scho-dozvolyaietsya-z-1-lypnya.html

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Карантин в Україні продовжено до 31 липня, проте він адаптивний. Це означає, що місцева влада може сама приймати рішення про послаблення карантину, ґрунтуючись на епідеміологічній ситуації в області.

Так, влада Чернівецької області ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 липня. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

З 1 липня в області відновлять внутрішньообласне сполучення. Водночас у транспорті мають бути заповнені тільки сидячі місця, а пасажири зобов’язані надягати маски.

Також з 1 липня в області дозволять роботу спортзалів і ресторанів за умови, що в приміщенні будуть перебувати щонайбільше 10 осіб. Окрім того, відкриються стадіони і спортивні майданчики.

На відкритому повітрі дозволять проводити групові тренування, але група повинна складатися максимум із 10 осіб.

Зазначимо, в Україні станом на 29 червня до послаблення карантину не готові Київ і 12 областей: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин можуть посилити в 13 областях України. У МОЗ заявили, що в 13 регіонах епідеміологічна ситуація не відповідає нормам.