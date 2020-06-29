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Обнулення термінів Путіна підтримало 76% росіян. Фото: 24 Канал

Обнулення термінів Путіна підтримало 76% росіян — Сенцов закликав виходити на вулиці

29 чер 2020, 18:09
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Зміни до Конституції Росії підтримало 76% росіян, які взяли участь у голосуванні. Зокрема, йдеться про поправки, які обнулять терміни президентства Володимира Путіна, і він зможе залишатися главою Кремля щонайменше до 2036 року.

За зміни проголосували 76% росіян, ще майже 24% голосували проти. Про це свідчать результати екзитполів, проведених Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГМ) 25−28 червня.

Опитування проводилося серед 163 тис. респондентів, яких опитували на виході з виборчих дільниць. Зазначимо, голосування за зміни до Конституції РФ стартувало 25 червня, проте основний день голосування — 1 липня. Очікується, що цього дня будуть оголошені і перші офіційні результати.

На це «всенародне голосування» відреагував і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов. На своїй сторінці в Facebook він написав, що голосування проти або бойкот не допоможуть.


Тому що за свою свободу треба боротися, і коли влада не залишає іншого вибору, то шлях лише один — виходити на вулиці, — зазначив він, звертаючись до опозиційно налаштованих громадян РФ.


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