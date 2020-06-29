Новини Японії. Скріншот из відео

https://racurs.ua/ua/n140417-tancuuchy-v-brudnomu-pidguzku-kandydat-u-gubernatory-tokio-zvernuvsya-do-narodu-video.html

Ракурс

В Японії скоро відбудуться вибори на пост губернатора Токіо. Кожному із зареєстрованих кандидатів компанія NHK виділила ефірний час для того, щоб вони розповіли виборцям про свою кампанію. Один із кандидатів, Терукі Гото, зробив своє звернення вельми незвичайним.

Під час ефіру протягом майже шести хвилин Гото танцював у брудному підгузку. Спочатку японець заліз на стіл, після цього ліг на нього, і весь цей час не замовкав. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Також кандидат у губернатори під час свого виступу встиг заспівати і надягти підгузок на голову.

Це вже не перший подібний виступ японця на національному телебаченні. У 2016 році він також балотувався в губернатори Токіо і запам’ятався експресивним виступом. Гото і чотири роки тому співав і танцював, але тоді він був одягнений.

Терукі Гото — японський рок-музикант, який вже не раз висував свою кандидатуру: в 2013 році на пост мера спеціального району Тійода, у 2015 — на виборах Міської ради району Тійода, в 2016 — на пост губернатора Токіо. Тоді його телевізійний виступ стало мемом, а 10% його мови заглушили через постійне вживання забороненої лексики (здебільшого згадок геніталій).

Як писав «Ракурс», раніше на Міжнародній космічній станції (МКС) зламалися туалети і космонавти надягли підгузки.