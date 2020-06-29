Антиросійські санкції пролонгував Євросоюз. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/ua/n140418-antyrosiyski-sankciyi-prolonguvav-ievrosouz.html

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Санкції проти Росії ще на півроку пролонгував Європейський Союз. Таке рішення було ухвалене сьогодні, 29 червня.

Економічні санкції будуть діяти до 31 січня 2021 року. Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

У відомстві зазначили, що рішення про пролонгування санкцій було ухвалено у зв’язку з тим, що Росія не виконала мінські домовленості і не припинила війну на Донбасі. Економічні санкції закривають доступ російським банкам до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС, забороняють будь-який імпорт, експорт і передачу військової техніки та товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Євросоюз із 2014 року почав запроваджувати санкції щодо Росії через агресію проти України. Спочатку, в березні 2014 року, ЄС ввів санкції за анексію Росією Криму. Згодом до них додалися санкції за агресію на Донбасі і захоплення трьох українських кораблів під час інциденту в акваторії Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

Нагадаємо, Рада ЄС раніше ще на рік — до червня 2021 року — пролонгувала санкції, введені у зв’язку з анексією Росією Криму.