Авиакатастрофа МАУ в Иране. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n140420-chernyy-yaschik-sbitogo-samoleta-mau-iran-otpravil-vo-franciu.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ произошла в Тегеране еще в январе 2020 года, однако только спустя полгода Иран отправил во Францию бортовой самописец сбитого пассажирского самолета.

Военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки заявил, что «черный ящик» серьезно поврежден. По его словам, для расшифровки требуется сложное техническое оборудование. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на госинформагентства Ирана.

Отмечается, что иранские эксперты не смогли получить необходимое оборудование из-за американских санкций.

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации уже назначило дату, когда начнутся технические работы по расшифровке: это произойдет 20 июля. Отмечается, что команда экспертов и технических специалистов из Ирана будет управлять расследовательской работой, а считывание информации будет осуществляться под руководством и контролем иранской команды.

Напомним, ранее Иран официально согласился передать Франции «черные ящики» сбитого украинского самолета.

8 января самолет «Международных авиалиний Украины» после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение. На его борту находились 176 человек, все они погибли (в том числе 11 граждан Украины — двое пассажиров и девять членов экипажа). Пассажирами авиалайнера также были граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Изначально иранская сторона утверждала, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, но 11 января Иран признал, что самолет сбили бойцы Корпуса стражей Исламской революции.