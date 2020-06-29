Свято 30 червня. Фото: iStock

https://racurs.ua/ua/n140413-zavtra-den-asteroyida-i-mijnarodnyy-den-parlamentaryzmu.html

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30 червня відзначаються одразу декілька свят, зокрема, Міжнародний день астероїда і Міжнародний день парламентаризму.

Міжнародний день астероїда був заснований тільки у 2016 році. Його заснувала ООН з «метою підвищення поінформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами». Дату обрали не випадково: 30 червня 1908 року сталась масштабна астероїдна катастрофа — із Землею зіткнувся Тунгуський метеорит. Вибухову хвилю, схожу за потужністю на вибух водневої бомби, зафіксували вчені різних країн. На території 2 тис. кв. км були повалені дерева, загинули тварини, постраждали люди.

Також 30 червня в світі відзначається Міжнародний день парламентаризму. Ініціатива про заснування свята була схвалена на Генасамблеї ООН 22 травня 2018 року, до відповідної резолюції приєдналися понад 100 держав.

Пам’ятна дата встановлена ​​в честь першого засідання 30 червня 1889 року Міжпарламентського союзу — глобальної організації парламентів. Як наголошується на сайті ООН, Міжнародний день парламентаризму «покликаний підкреслити важливість парламентської системи і роль парламентів у поліпшенні життя людей у ​​всьому світі».

Цей день в історії: