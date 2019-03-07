Компания Audi представила прототип электрического кровосера e-tron Sportback (ВИДЕО)

Новинка от «Ауди». Фото: Flickr

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Racurs.ua

Конструкторы Audi (Ауди) представили на автосалоне в Женеве прототип купеобразного электрического кроссовера e-tron Sportback.

Детальной информации о новинке пока нет, но известно, что кросс-купе, так же, как и обычный e-tron, построенная на модернизированной платформе MLB. Машина оснащена электрическим полным приводом и поддерживает быструю зарядку от терминалов мощностью 150 кВт. Об этом сообщает Insideevs.

Электрический джип оснастили силовой установкой с двумя электромоторами суммарной мощностью 360 к. с. и 561 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 95 кВт-час. позволяет электрокару проезжать на одной зарядке до 400 км.

Также новинка от «Ауди» оснащена четырехуровневой системой электронного контроля устойчивости и системой выбора режимов движения с семью режимами работы управляющей электроники.

Напомним, итальянское кузовное ателье Touring Supperleggera разработало гранд-турер Sciadipersi. Машину построили на базе Maserati GranCabrio (Мазерати), новинка похожа на Maserati 5000GT персидского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.