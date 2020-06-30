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Ракурс
Женевський автосалон. Фото: Авторевю

Доля Женевського автосалону 2021 року вирішена — вердикт організаторів

30 чер 2020, 08:32
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Женевський автосалон навесні цього року через пандемію коронавірусу не відбувся і організатори планували провести автошоу навесні 2021 року. Однак цим планам не судилося втілитися у життя. Автосалон довелося скасувати і в 2021 році.

Організатори автошоу заявили, що більшість компаній не захотіли брати участь в автосалоні в 2021 році, пославшись на пандемію коронавірусу. Можливо, автосалон тепер відбудеться лише у 2022 році, пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на швейцарські ЗМІ.

Як відомо, Женевський автосалон одна з провідних світових автовиставок, у рамках якої проходять презентації головних автоновинок відомих автобрендів.

Слід зазначити, що карантинні обмеження у Швейцарії були набагато м’якшими, ніж в інших європейських країнах. Країні вдалося уникнути широкого поширення коронавірусу, а швейцарська влада зуміла взяти ситуацію під контроль.


Зокрема, у Швейцарії не вводилися обмеження на пересування населення у межах країни.

Як раніше писав «Ракурс», Женевський автосалон, який у 2020 році повинен був проходити з 3 по 15 березня, було скасовано через пандемію коронавірусу. Автошоу вперше не відбулося за останні 70 років.


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