Женевський автосалон. Фото: Авторевю

https://racurs.ua/ua/n140422-dolya-jenevskogo-avtosalonu-2021-roku-vyrishena-verdykt-organizatoriv.html

Ракурс

Женевський автосалон навесні цього року через пандемію коронавірусу не відбувся і організатори планували провести автошоу навесні 2021 року. Однак цим планам не судилося втілитися у життя. Автосалон довелося скасувати і в 2021 році.

Організатори автошоу заявили, що більшість компаній не захотіли брати участь в автосалоні в 2021 році, пославшись на пандемію коронавірусу. Можливо, автосалон тепер відбудеться лише у 2022 році, пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на швейцарські ЗМІ.

Як відомо, Женевський автосалон одна з провідних світових автовиставок, у рамках якої проходять презентації головних автоновинок відомих автобрендів.

Слід зазначити, що карантинні обмеження у Швейцарії були набагато м’якшими, ніж в інших європейських країнах. Країні вдалося уникнути широкого поширення коронавірусу, а швейцарська влада зуміла взяти ситуацію під контроль.

Зокрема, у Швейцарії не вводилися обмеження на пересування населення у межах країни.

Як раніше писав «Ракурс», Женевський автосалон, який у 2020 році повинен був проходити з 3 по 15 березня, було скасовано через пандемію коронавірусу. Автошоу вперше не відбулося за останні 70 років.