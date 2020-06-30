Коронавірус в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140425-v-ukrayini-splesk-pnevmoniyi-ta-ponad-700-novyh-hvoryh-na-koronavirus.html

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Коронавірус в Україні діагностовано у 44 тис. 334 осіб. За останню добу інфікування підтвердили у 706 осіб, із них 63 дитини та 56 медпрацівників. Госпіталізовано 192 особи.

За добу від коронавірусу померли 12 хворих. Водночас одужало 88 пацієнтів. Загалом подолати коронавірус змогли понад 19 тис. українців, а летальних випадків 1 тис. 159. Про це під час щоденного онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За добу було здійснено понад 10 тис. тестувань, 6 тис. із них — методом ПЛР, ще 4 тис. — ІФА-тести.

За останню добу найбільша кількість нових хворих зареєстрована у Львівській (143 випадки), Закарпатській (97 інфікованих), Рівненській (74) та Одеській (66) областях.

Степанов також зазначив, що минулого тижня в Україні госпіталізували 1 тис. 410 осіб у порівнянні із 749 госпіталізованими за період із 18 по 24 травня. Окрім того, в Україні збільшилась кількість хворих із діагнозом «пневмонія». Минулого тижня її діагностували у понад 4 тис. українців.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що три вихідні дні багато українців провели на пляжах в Одесі та інших курортних містах. Водночас майже усі не дотримувались карантинних правил, зокрема, не користувались масками, не дотримувались дистанції. Все це може стати причиною чергового сплеску захворювання на коронавірус.