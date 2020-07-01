«Слуги» собирали алкопати во время заседания Рады. Фото: Слуга народа

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Ракурс

Верховная Рада собралась во вторник, 30 июня, на очередное пленарное заседание. Большую часть времени народные депутаты рассматривали поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса в Украине. Однако некоторые депутаты занимались своими делами

В частности, журналисты заметили, что во время рассмотрения законопроекта некоторые нардепы от «Слуги народа» переписывались в мессенджерах. Так, один из участников общего чата предложил «сделать вечеринку в формате алко-туризма». Об этом сообщает издание «Буквы».

Такое предложение вызвало оживленную дискуссию. Кто-то ответил, что это «лучшие поправки в бюджет», а «алкотуризм — лучший мультипликатор». После чего другой собеседник прислал сообщение «Жахнем! Жахнем! Жахнем!», а кто-то отметил, что «фестиваль намечается». Переписка велась в чате под названием «Слуга народу КОМІТЕТ». Чей именно телефон сфотографировали журналисты, не уточняется.

В то же время народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Черный решил перекусить в зале Рады. Пока его коллеги голосовали за поправки, он решил поесть бычок.

Напомним, что всю прошлую неделю в интернете гремел видеоролик с Корниенко и Арахамией. Они посплетничали о своей коллеге Ирине Аллахвердиевой перед началом пресс-конференции. Корниенко позже дважды извинился за разговор, но заявил, что запись смонтировали.