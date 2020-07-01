«Слуги» збирали алкопаті під час засідання Ради. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n140481-slugy-zbyraly-alkopati-pid-chas-zasidannya-rady-foto.html

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Верховна Рада зібралася у вівторок, 30 червня, на чергове пленарне засідання. Більшість часу народні депутати розглядали поправки до законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні. Проте деякі депутати займалися своїми справами.

Зокрема, журналісти помітили, що під час розгляду законопроекту деякі нардепи від «Слуги народу» переписувалися в месенджерах. Так, один із учасників загальних чату запропонував «зробити вечірку в форматі алко-туризму». Про це повідомляє видання «Букви».

Така пропозиція викликала жваву дискусію. Хтось відповів, що це «найкращі поправки до бюджету», а «алкотуризм — кращий мультиплікатор». Після чого інший співрозмовник надіслав повідомлення «Жахнемо! Жахнемо! Жахнемо!», а хтось зазначив, що «фестиваль збирається». Листування велося в чаті під назвою «Слуга народу КОМІТЕТ». Чий саме телефон сфотографували журналісти, не вказується.

Водночас народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Чорний вирішив поїсти в залі Ради. У той час, коли його колеги голосували за поправки, він вирішив поїсти бичок.

Нагадаємо, що весь минулий тиждень в інтернеті гримів відеоролик із КорнієнкоМ та Арахамією. Вони попліткувати про свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком прес-конференції. Корнієнко пізніше двічі вибачився за розмову, але заявив, що запис змонтували.