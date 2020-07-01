Мінімальна пенсія підвищилася в Україні. Фото: 24 канал

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Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 1 липня. Тепер мінімальний розмір пенсійних виплат становить 1 тис. 712 грн замість 1 тис. 638 грн. Отже, пенсія в Україні зросла на 74 грн.

Підвищення розміру виплат пенсіонерам відбулося через те, що з 1 липня в Україні збільшився і прожитковий мінімум. Саме від нього залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії. Такі норми прописані в законі про держбюджет на 2020 рік.

Також для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплата за понаднормовий стаж. Перерахунок буде проведено в автоматичному режимі, а виплата перерахованих пенсій проводитиметься з 4 липня.

Наступне підвищення пенсії заплановано на 1 грудня — до 1 тис. 769 грн. Загалом у 2020 році мінімальна пенсія зросте на 8% при запланованій інфляції 6%.

Водночас прожитковий мінімум з 1 липня встановлено в розмірі 2 тис. 118 грн, з 1 грудня його підвищать до 2 тис. 189 грн.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні підвищилася на 13,2% до 4 тис. 723 грн. Минулого року «мінімалка» становила 4 тис. 173 грн.