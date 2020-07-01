ЗНО 2020. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140479-yak-povernuty-groshi-za-probne-zno-instrukciya-vid-mon.html

Ракурс

ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, стартувало 25 червня. Перед основною сесією мало відбутися пробне тестування, проте цього року через епідемію коронавірусу його скасували та провели онлайн. Через це уряд вирішив повернути гроші, сплачені за пробне ЗНО, їх почнуть виплачувати 1 липня.

Гроші повертаються на картку «ПриватБанку» та лише на ім’я тієї особи, що реєструвалася для складання пробного ЗНО. Батьки чи інші особи не можуть отримати ці гроші. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки (МОН).

Зазначається, що для отримання грошей номер, вказаний під час реєстрації на пробне ЗНО як основний, має співпадати з номером власника картки «ПриватБанку». Якщо ж, наприклад, випускник для складання ЗНО реєструвався на інший номер чи просто його змінив за цей час, потрібно зайти у сервіс визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки.

Особам, що мають картку цього банку, надійде повідомлення про зарахування коштів. Якщо ж такої картки немає, у МОН рекомендують її зробити у відділенні банку. Це можливо й для неповнолітніх осіб. Окрім того, якщо учасник пробного ЗНО вже є клієнтом банку, він може відкрити віртуальну картку в онлайн-банкінгу, не відвідуючи відділення.

Програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.

Як писав «Ракурс», цього року при складанні ЗНО показник порогу «склав/не склав» можуть знизити через епідеміологічну ситуацію в Україні. Так, у 2019 році цей поріг з української мови становив 21 бал, проте цього року його можуть знизити до 19.