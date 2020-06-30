Наслідки інциденту, фото: Київська ОДА

https://racurs.ua/ua/n140478-dah-bagatokvartyrnogo-budynku-obvalyvsya-na-kyyivschyni-foto-video.html

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На Київщині обвалилася покрівля даху багатоквартирного будинку.

Інцидент стався сьогодні ввечері в селі Садове Баришівського району. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Обвал стався у багатоквартирному двоповерховому будинку, який складається з двох під’їздів по шість квартир у кожному.

Зазначається, що покрівля дивом нікого не зачепила, впавши в зоні сходинкового майданчика.

Проте в результаті інциденту було заблоковано прохід до двох квартир, в яких на момент обвалу ніхто не перебував. Завтра вранці відповідна комісія місцевої влади визначить розмір збитків та питання відновлення покрівлі.

Орієнтовно, заміна покрівлі в цьому будинку потребує 500 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві вранці 21 червня вибухом було пошкоджено низку квартир у житловій багатоповерхівці панельної забудови. В результаті інциденту п’ятеро осіб загинули.