В Івано-Франківську сьогодні сталася стрілянина

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Стрілянина сталася сьогодні ввечері в Івано-Франківську.

О 19.40 до правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Вовчинецькій невідома особа поранила 45-річного місцевого жителя. Про це повідомляє прес-служба області.

Пораненого госпіталізували, він перебуває у свідомості. В області було введено оперативний план «Сирена» для розшуку та затримання озброєного зловмисника.

Проводяться необхідні слідчі дії та першочергові оперативно-розшукові заходи, а також вирішується питання щодо кваліфікації кримінального провадження, — зазначив начальник поліції Івано-Франківщини Володимир Голубош.

Також правоохоронці розшукують свідків цього інциденту. Таких осіб закликають телефонувати на лінію «102».

Нагадаємо, на початку червня в центрі Одеси сталася стрілянина — бізнесмен відстрілювався від грабіжників. За словами свідків, тоді пролунали вісім пострілів.