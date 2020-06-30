В Ивано-Франковске сегодня произошла стрельба, фото:

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Стрельба произошла сегодня вечером в Ивано-Франковске.

В 19.40 к правоохранителям поступило сообщение, что на улице Вовчинецкой неизвестный ранил 45-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба области.

Раненого госпитализировали, он находится в сознании. В области был введен оперативный план «Сирена» для розыска и задержания вооруженного злоумышленника.

Проводятся необходимые следственные действия и первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, а также решается вопрос о квалификации уголовного производства, — отметил начальник полиции Ивано-Франковскщины Владимир Голубош.

Также правоохранители разыскивают свидетелей этого инцидента. Таких лиц призывают звонить на линию «102».

Напомним, в начале июня в центре Одессы произошла перестрелка — бизнесмен отстреливался от грабителей. По словам свидетелей, тогда раздались восемь выстрелов.