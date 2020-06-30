Хуан Мануэль на парусной лодке Ohlson 29 фото: The New York Times

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Эпидемия коронавируса застала 47-летнего Хуана Мануэля на португальском острове Порту-Санту, в то время как его семья находилась на родине в Аргентине.

Из-за эпидемии все международные авиаполеты были отменены, и Мануэль решил самостоятельно добраться до семьи на парусной лодке. Все путешествие отняло у него три месяца, сообщает издание People.

Мануэль больше всего переживал, что в Аргентине остался его 90-летний отец.

Я не хотел, как трус, оставаться на острове, где не было ни одного случая коронавируса, — отмечает отчаянный мужчина. — Я готов был пойти на все ради встречи с семьей.

По его словам, решиться на осуществление такой рискованного путешествия, ведь нужно было переплыть Атлантический океан, ему помогли уроки отца по мореплаванию.

Он путешествовал на парусной лодке модели Ohlson 29. Это парусная яхта длиной до 9 м, оборудованная также стационарными дизельными двигателями мощность 7,5 лошадиных сил.

Плавание началось в середине марта и продолжалось 85 дней. Во время его осуществления Мануэль несколько раз заходил в порты, чтобы пополнить припасы и запасы горючего.

Иногда возникали трудности. Так, 12 апреля власти островного государства Кабо-Верде, расположенной в более чем 600 км к западу от Африки, не позволили ему причалить для пополнения запасов. Поэтому Мануэлю пришлось с меньшими, чем он рассчитывал, запасами двигаться на запад, надеясь на благоприятный ветер.

Кроме того, из-за сильного шторма ему пришлось делать незапланированную остановку в Бразилии, добавившую еще 10 дней до путешествия, которое он изначально планировал осуществить за 75 дней.

Несмотря на все трудности, у меня ни разу не возникла мысль сдаться или вернуться в Португалию, — заверил Мануэль.

В Аргентину он прибыл 17 июня.

Мануэль — опытный матрос и рыбалка. Однако, несмотря на его опыт, родные признались журналистам, что были обеспокоены тем, что он самостоятельно решил пересечь океан, особенно в разгар пандемии коронавируса.

Напомним, Минздрав Украины обновляет список «красных» и «зеленых» стран, составленный для путешествующих на основе данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.