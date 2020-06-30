Исчезла одна из крупнейших звезд Вселенной, фото:

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Ракурс

Исчезновение гигансткой звезды зафиксировали астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) с помощью Very Large Telescope («Очень большого телескопа», комплекса телескопов, расположенного в пустыне Атакама в Чили).

Исчезнувшая звезда была примерно в 2,5 млн раз ярче, чем наше Солнце. Об этом сообщает пресс-служба ESO.

Эта массивная звезда находилась в карликовой галактике Кинман, расположенной за 75 млн лет от Земли.

В период с 2001 по 2011 годы различные команды астрономов изучали эту таинственную гигантских звезду, поскольку научные данные свидетельствовали, что она находится на поздней стадии своей жизни.

Ученые стремились узнать больше о том, как такие звезды ведут себя в конце жизни, а этот объект казался идеальной целью для такого наблюдения.

Сама карликовая галактика Кинман слишком далека, чтобы сегодняшними телескопами можно было видеть отдельные ее звезды, однако в общей сумме света от нее следы такой массивной звезды были четко различимыми.

Но когда Very Large Telescope в 2019 году направили на эту далекую галактику, следов звезды обнаружить не удалось.

Мы с удивлением узнали, что звезда исчезла! — подчеркивают ученые.

Сейчас у ученых есть несколько объяснений этого неожиданного явления. Согласно одной из теорий, звезда могла стать менее яркой и ее частично могла затемнить пыль.

Альтернативное объяснение состоит в том, что звезда, возможно, превратилась в черную дыру, минуя стадию образования сверхновой (то есть без масштабного космического взрыва), которой, согласно современным представлениям, завершают свою жизнь большинство массивных звезд.

Если это правда, это было бы первым непосредственным выявлением такой звезды-монстра, которая закончила свою жизнь таким образом, — подчеркивают ученые.

Сейчас в Чили строят еще больший телескоп — Extremely Large Telescope («Очень большой телескоп»). Астрономы планируют в 2025 году задействовать его для более детального, чем может Very Large Telescope, исследования галактики Кинман. Ученые надеются, что этот телескоп позволит установить судьбу исчезнувшей звезды.

Напомним, неподалеку от Солнечной системы недавно обнаружили две «супер-Земли», а также свидетельства возможного существования планеты с условиями, пригодными для жизни.