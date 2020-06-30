Зникла одна з найбільших зірок Всесвіту, фото:

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Ракурс

Зникнення гігантської зірки зафіксували астрономи з Європейської південної обсерваторії (ESO) за допомогою Very Large Telescope («Дуже великого телескопу», комплексу телескопів, розташованому в пустелі Атакама в Чилі).

Зникла зірка була приблизно в 2,5 млн разів яскравішою, ніж наше Сонце. Про це повідомляє прес-служба ESO.

Ця масивна зірка розташовувалася в карликовій галактиці Кінман, що за 75 млн років від Землі.

У період з 2001 по 2011 роки різні команди астрономів вивчали цю таємничу гіганську зірку, оскільки наукові дані свідчили, що вона перебуває на пізній стадії свого життя.

Учені прагнули дізнатись більше про те, як такі зірки поводяться наприкінці життя, а цей об'єкт здавався ідеальною ціллю для такого спостереження.

Сама карликова галактика Кінман надто далека, щоб сьогоднішніми телескопами можна було бачити окремі її зорі, проте у загальній сумі світла від неї сліди такої масивної зірки були чітко помітними.

Але коли Very Large Telescope у 2019 році спрямували на цю далеку галактику, слідів зірки виявити не вдалося.

Ми з подивом дізналися, що зірка зникла! — наголошують учені.

Наразі в учених є кілька пояснень цього несподіваного явища. Згідно з однією з теорій, зірка могла стати менш яскравою і її частково міг затемнити пил.

Альтернативне пояснення полягає в тому, що зірка, можливо, перетворилася на чорну діру, минаючи стадію утворення наднової (тобто, без масштабного космічного вибуху), якою, згідно з сучасними уявленнями, завершують своє життя більшість масивних зірок.

Якщо це правда, це було б першим безпосереднім виявленням такої зірки-монстра, яка закінчила своє життя таким чином, — наголошують учені.

Наразі в Чилі будують ще більший телескоп — Extremely Large Telescope («Надзвичайно великий телескоп»). Астрономи планують у 2025 році задіяти його для більш детального, ніж може Very Large Telescope, дослідження галактики Кінман. Науковці сподіваються, що цей телескоп дозволить встановити долю зниклої зірки.

Нагадаємо, неподалік від Сонячної системи нещодавно виявили дві «супер-Землі», а також свідчення можливого існування планети з умовами, придатними для життя.