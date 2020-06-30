Мустафа Найем постраждав в результаті конфлікту у квітні 2018 року, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n140474-sud-vypravdav-osib-yaki-napaly-na-narodnogo-deputata.html

Ракурс

Мустафа Найем, який у Верховній Раді VIII скликання був народним депутатом із фракції «Блоку Петра Порошенка», у квітні 2018 року зазнав нападу з боку чотирьох осіб у центрі Києва.

Шевченківський районний суд Києва сьогодні виправдав трьох з них. Про це у своєму Фейсбуці повідомив брат екс-нардепа адвокат Масі Найєм.

Зазначається, що ухвалення такого рішення суд мотивував відсутністю в діях цих осіб складу злочину, передбаченого ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство) та недопустимістю окремих доказів.

Справу щодо четвертого учасника нападу на Найєма розглядають окремо.

Адвокат зазначив, що після отримання тексту судового рішення воно буде оскаржене в апеляційному суді.

Є підстави вважати, що на етапі досудового розслідування було допущено ряд помилок, що негативно відобразились на результатах судового розгляду справи, — наголосив Масі Найєм.

Водночас, на думку Найєма, допущені процесуальні помилки не були достатніми для визнання зібраних доказів недопустимими. Також, переконаний адвокат, під час судового розгляду прокурор довів наявність в діях обвинувачених складу злочину «хуліганство».

Мустафа Найєм у своєму Фейсбуці заявив, що під час судового засідання були допущені «порушення, які очевидні, навіть якщо ви зовсім нічого не тямите в процесуальному праві».

Тому тепер ми підемо в апеляцію. І якщо знадобиться — далі, до Верховного суду і Європейського суду з прав людини, — запевнив екс-нардеп.



Нагадаємо, Найєм постраждав 30 квітня 2018 року в центрі Києва в результаті дорожнього конфлікту. Його тоді з травмами направили до відділення швидкої допомоги.