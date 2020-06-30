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Ракурс
В Україні 1 липня відзначають День архітектури

1 липня в Україні відзначають День архітектури

30 чер 2020, 20:58
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1 липня в нашій державі відзначають День архітектури України — національне професійне свято українських архітекторів.

День архітектури України був запроваджений у 1995 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми «на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проектних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури».

Його щороку відзначають 1 липня. Цю дату було, оскільки саме 1 липня на той час відзначався Всесвітній день архітектури. Однак вже у 1996 році Міжнародний союз архітекторів ухвалив рішення перенести Всесвітній день архітектури на перший понеділок жовтня.

У народі 1 липня — в час, коли встановлюється справжня літня спека, відзначали День Ярила, пов’язаний з традиційними віруваннями у бога Сонця Ярила.

Вважалося, що цього дня через уповільнення руху Сонця відкривався потойбічний світ. Також День Ярила вважався найкращим часом для початку косовиці та збирання лікарських трав.


Народні прикмети:

  • якщо туман вранці стелиться по долинах — погода буде ясна;
  • якщо вранці немає роси — вночі буде дощ;
  • якщо ворони під хмари звиваються — до негоди;
  • якщо ввечері захід рожевий — до сонячного дня.

Джерело: Ракурс


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