1 липня в Україні відзначають День архітектуриhttps://racurs.ua/ua/n140473-1-lypnya-v-ukrayini-vidznachaut-den-arhitektury.htmlРакурс
1 липня в нашій державі відзначають День архітектури України — національне професійне свято українських архітекторів.
День архітектури України був запроваджений у 1995 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми «на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проектних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури».
Його щороку відзначають 1 липня. Цю дату було, оскільки саме 1 липня на той час відзначався Всесвітній день архітектури. Однак вже у 1996 році Міжнародний союз архітекторів ухвалив рішення перенести Всесвітній день архітектури на перший понеділок жовтня.
У народі 1 липня — в час, коли встановлюється справжня літня спека, відзначали День Ярила, пов’язаний з традиційними віруваннями у бога Сонця Ярила.
Вважалося, що цього дня через уповільнення руху Сонця відкривався потойбічний світ. Також День Ярила вважався найкращим часом для початку косовиці та збирання лікарських трав.
Народні прикмети:
- якщо туман вранці стелиться по долинах — погода буде ясна;
- якщо вранці немає роси — вночі буде дощ;
- якщо ворони під хмари звиваються — до негоди;
- якщо ввечері захід рожевий — до сонячного дня.