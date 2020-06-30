Під час автопробігу до Межигір’я, фото: газета «День»

https://racurs.ua/ua/n140472-sprava-maydanu-vypravdano-suddu-yaka-sudyla-uchasnykiv-avtoprobigu-do-mejygir-ya-foto.html

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Оксану Царевич, суддю, яка під час Революції гідності позбавила водійських посвідчень дев’ятьох учасників автопробігу до Межигір’я, виправдав Шевченківський райсуд Києва.

У цих діях Царевич суд не побачив ознак злочину та визнав більшість доказів недопустимими. Про це у своєму Фейсбуці повідомив член громадського об'єднання «Автомайдан» адвокат Роман Маселко.

У діях прокуратури суддя побачив зазіхання на незалежність суду, — зазначив Маселко.

Зазначається, що рішення щодо Царевич ухвалив голова Шевченківського райсуду Євген Мартинов.

За словами Маселка, таке рішення суду було очікуваним. Він зазначив, що темпи розгляду цієї справи прискорили під час карантину, коли інші справи переносилися. Крім того, Конституційний суд нещодавно визнав неконституційною кримінальну відповідальність за ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення.

Царевич з 2016 року перебувала на лаві підсудних. Громадська організація «Автомайдан» у своєму Фейсбуці зазначає, що за час карантину суддя Мартинов призначив понад 10 засідань, в той час як засідання в інших справах призначалися з інтервалом щонайменше у місяць.

Допитали саму Оксану Царевич саме тоді коли потерпілі та їх адвокат не могли бути присутні на засіданні та просили про перенесення засідання, — наголошують у громадській організації.

В «Автомайдані» вважають, що, можливо, тепер також будуть виправдані й інші судді, які судили учасників Майдану.

Нагадаємо, у січні суд виправдав екс-міліціонера, який, за версією слідства, складав фейкові рапорти на активістів Автомайдану.