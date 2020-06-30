Кейт Міддлтон знову залишила Меган Маркл в аутсайдерах

Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n140471-keyt-middlton-znovu-zalyshyla-megan-markl-v-autsayderah.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, знову визнана самою стильною жінкою британської королівської сім’ї. Встановлено, що за час карантину, введеного через пандемію коронавірусу, наряди, у яких з’являлася Міддлтон, продавалися втричі частіше, ніж одяг, який надягала Маркл.

Так, за останні місяці було продано 14 із 16 образів, у яких з’являлася Міддлтон і лише один образ із шести, у яких виходила у світ Маркл, пише Daily Mail.

Слід зазначити, що наряди герцогині Кетрін коштують удвічі дорожче, ніж одяг герцогині Меган. Наприклад, за один із нарядів герцогині Кембриджської покупцям довелося заплатити 420 фунтів стерлінгів, а одяг для образу герцогині Сассекської обійшовся у 184 фунтів стерлінгів.

Також наголошується, що Міддлтон приділяла своєму зовнішньому вигляду набагато більше уваги, ніж Маркл, незважаючи на те, що герцогиня Кембриджська регулярно проводила конференції через платформу Zoom із дому.

Стиліст Джессі Стейн вважає, що Маркл за час ізоляції звикла до спортивного та домашнього одягу, а нове життя окремо від королівської родини призвело до падіння попиту на її вбрання.

Міддлтон, навпаки, з відповідальністю підійшла до домашнього режиму і залишила Маркл в аутсайдерах. Герцогиня Кембриджська продовжувала свою благодійну діяльність онлайн, часто з’являлася у літніх нарядах і викликала захоплення у шанувальників.

Так, на початку травня Міддлтон на одній із онлайн-зустрічей з’явилася у блакитній сукні британського бренду Boden вартістю 60 фунтів стерлінгів. Після цього наряд було повністю розпродано за добу.

Як раніше писав «Ракурс», герцогиня Кембриджська після карантину відвідала дитячий хоспіс Nook у Норфолку. Дружина принца Вільяма разом із співробітниками хоспісу та батьками дітей висадила дерева.