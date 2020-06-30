Кейт Миддлтон снова оставила Меган Маркл в аутсайдерах

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n140471-keyt-middlton-snova-ostavila-megan-markl-v-autsayderah.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, в очередной раз признана самой стильной женщиной британской королевской семьи. Установлено, что за время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, наряды, в которых появлялась Миддлтон, продавались в три раза чаще, чем одежда, которую предпочитала надевать Маркл.

Так, за последние месяцы было продано 14 из 16 образов, в которых появлялась Миддлтон и лишь один образ из шести, в которых выходила в свет Маркл, пишет Daily Mail.

Следует отметить, что наряды герцогини Кэтрин стоят вдвое дороже, чем одежда герцогини Меган. Например, за один из нарядов герцогини Кембриджской покупателям пришлось заплатить 420 фунтов стерлингов, а одежда для образа герцогини Сассекской обошлась в 184 фунтов стерлингов.

Также отмечается, что Миддлтон уделяла своему внешнему виду намного больше внимания, чем Маркл, несмотря на то, что герцогиня Кембриджская регулярно проводила конференции через платформу Zoom из дома.

Стилист Джесси Стейн считает, что Маркл за время изоляции привыкла к спортивной и домашней одежде, а новая жизнь вдали от королевской семьи привела к падению спроса на ее наряды.

Миддлтон, наоборот, с ответственностью подошла к домашнему режиму и оставила Маркл в аутсайдерах. Герцогиня Кембриджская продолжала свою благотворительную деятельность онлайн, часто появлялась в летних нарядах и вызывала восторг у поклонников.

Так, в начале мая Миддлтон на одной из онлайн-встреч появилась в голубом платье британского бренда Boden стоимостью 60 фунтов стерлингов. Через сутки после этого наряд был полностью распродан.

Как ранее писал «Ракурс», герцогиня Кембриджская после карантина посетила детский хоспис Nook в Норфолке. Жена принца Уильяма вместе с сотрудниками хосписа и родителями детей высадила деревья.