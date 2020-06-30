Засуха в Крыму, фото: «Крым.Реалии»

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Засуха в Крыму приближает временно оккупированный полуостров к экологической катастрофе.

В Белгородском районе Крыма реки Биюк-Карасу и Танасу, которые берут начало на крупнейшем горном плато Крыма Караби-Яйла, из-за аномальной засухи превратились в ручьи, сообщает издание «Крым.Реалии».

Отмечается, что этой весной в Крыму почти не было осадков. Дожди были уже в июне, однако в количестве, недостаточном для пополнения истощенных подземных вод, которые питают истоки этих рек.

Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и другими реками и водоемами Крыма, — отмечает местный активист Решад Меметов.

По его словам, также мелеют Белогорское и Тайганское водохранилища в Белогорском районе Крыма.

До оккупации Крыма Россией потребности полуострова в пресной воде на 85% обеспечивал Северо-Крымский канал, который поставлял воду из Днепра. В 2014 году поставки воды по этому каналу на оккупированную территорию были прекращены.

Напомним, в украинском Кабмине в начале июня назвали условия возобновления водоснабжения временно оккупированного Крыма.