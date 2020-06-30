Засуха в Криму, фото: «Крим.Реалії»

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Посуха в Криму наближає тимчасово окупований півострів до екологічної катастрофи.

У Білгородському районі Криму річки Біюк-Карасу і Танасу, які беруть початок на найбільшому гірському плато Криму Карабі-Яйлі, через аномальну посуху перетворилися в струмки, повідомляє видання «Крим.Реалії».

Зазначається, що цієї весни в Криму майже не було опадів. Дощі були вже в червні, проте в кількості, недостатній для поповнення виснажених підземних вод, котрі живлять витоки цих рік.

Положення в цьому році катастрофічне не лише з Танасу і Біюк-Карасу, а й з іншими річками і водоймами Криму, — наголошує місцевий активіст Решад Меметов.

За його словами, також міліють Білогорське та Тайганське водосховища в Білогірському районі Криму.

До окупації Криму Росією потреба півострова у прісній воді на 85% забезпечував Північно-Кримський канал, який постачав воду з Дніпра. У 2014 році постачання води цим каналом на окуповану територію було припинене.

Нагадаємо, в українському Кабміні на початку червня назвали умови відновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму.