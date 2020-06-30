Льготный проезд в общественном транспорте. Фото: Информатор

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Ракурс

Льготный проезд в общественном транспорте является очень болезненным вопросом для городского бюджета Киева и планировалось, что с 1 июля в столице изменятся условия предоставление этого вида льгот. Но киевская власть решила пока не пересматривать условия предоставления льготного проезда и все льготники смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, школьники киевских школ смогут пользоваться ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных вузов смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками.

Льготные категории пассажиров, которые имеют право бесплатного проезда, но не зарегистрированы в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме.

Система электронного билета технически готова к внедрению. Для этого были модернизированы турникеты в метрополитене и установлены кассовые аппараты на всех станциях метро. Также к системе был подключен наземный транспорт и адаптированы турникеты на городской электричке и скоростном трамвае.

Транспортную карточку Kyiv Smart Card можно добавить в мобильное приложение KyivSmartCity и приобрести QR-билет. Кроме того, пополнить карточку или купить одноразовый QR-билет можно в разветвленной сети точек продаж электронного билета.

Как ранее писал «Ракурс», после восстановления работы метро в Киеве пассажиры смогут воспользоваться исключительно электронным билетом. Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина или оригиналы других льготных удостоверений.