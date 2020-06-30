К легализации игорного бизнеса у НАПК много претензий — все размыто и нечетко

https://racurs.ua/n140468-k-legalizacii-igornogo-biznesa-u-napk-mnogo-pretenziy-vse-razmyto-i-nechetko.html

Ракурс

Легализация игорного бизнеса может произойти в Украине в ближайшие дни. В Раде сегодня начали рассматривать соответствующий закон во втором чтении. У Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) много претензий и рекоммендаций к закону.

Пресс-служба ведомства сообщила, что из текста закона НАПК предлагает исключить несколько положений. В частности, речь идет о том, что особенности проведения межгосударственных лотерей могут определяться лицензионными условиями. В НАПК отмечают, что у межгосударственных лотерей есть статус государственных в Украине, поэтому они должны корректироваться на законодательном уровне.

Агентство просит изъять понятие «и т.д.», «другие требования», «другие обязанности», чтобы исключить манипуляции ими.

Кроме того, НАПК требует убрать положение об аннулировании лицензии игорного заведения, поскольку эту норму можно применить только по решению суда. Агентство требует убрать из текста нормы о праве «уполномоченного органа» устанавливать порядок инспектирования игорного оборудования. Это, по мнению НАПК, вправе осуществлять орган сертификации и инспектирования.

НАПК также рекомендует определить исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию в сфере игорного бизнеса и определить последовательность действий для получения разрешения.

В законе, отмечают в НАПК, следует прописать процедуру обжалования решения уполномоченного органа субъектами хозяйствования не только в суде, но и в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования. Просят также четко определить количество голосов членов уполномоченного органа, необходимое для принятия того или иного решения (5 или 7).

По мнению ведомства, необходимо также пересмотреть целесообразность создания пяти отдельных реестров по каждому виду азартных игр, поскольку их разработка и ведение предусматривает существенные расходы из бюджета.

Ранее в НАПК предупреждали, что легализация игорного бизнеса может привести к многомиллионным убыткам государства. Как ранее писал «Ракурс», профильный комитет Верховной Рады еще в начале июня одобрил законопроект, регулирующий деятельность по организации и проведению азартных игр в Украине.