До легалізації грального бізнесу НАЗК має претензії — усе розмито й нечітко, фото — Рубрика

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Ракурс

Легалізація грального бізнесу може відбутися в Україні найближчими днями. У Раді сьогодні почали розглядати відповідний закон у другому читанні. Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) має претензії до закону, а також рекомендації щодо уникнення корупції.

Прес-служба відомства повідомила, що із тексту закону НАЗК пропонує виключити кілька положень. Зокрема, йдеться про те, що особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами. В НАЗК зазначають, що міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні, тому мають коригуватися на законодавчому рівні.

Агентство просить вилучити поняття «тощо», «інші вимоги», «інші обов’язки», щоб унеможливити маніпуляції ними.

Крім того, НАЗК вимагає прибрати положення про анулювання ліцензії грального закладу, оскільки цю норму можна застосувати виключно за рішенням суду. Агентство вимагає й прибрати із тексту норми щодо права «уповноваженого органу» встановлювати порядок інспектування грального обладнання. Це, на думку НАЗК, має право здійснювати орган сертифікації та інспектування.

НАЗК також рекомендує визначити виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягатимуть ліцензуванню сфері грального бізнесу і визначити послідовність дій для отримання ліцензії.

У законі, наголошують у НАЗК, слід прописати процедуру оскарження рішення Уповноваженого органу суб'єктами господарювання не тільки до суду, а й до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Просять також чітко визначити кількість голосів членів уповноваженого органу, необхідну для прийняття того чи іншого рішення (5 чи 7).

На думку відомства, треба також переглянути доцільність створення п’яти окремих реєстрів по кожному виду азартних ігор, оскільки їх розробка і ведення передбачає суттєві витрати з бюджету.

Раніше у НАЗК попереджали, що легалізація грального бізнесу може призвести до багатомільйонних збитків держави. Як раніше писав «Ракурс», профільний комітет Верховної Ради ще на початку червня схвалив законопроект, який регулює діяльність щодо організації та проведення азартних ігор в Україні.