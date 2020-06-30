Пільговий проїзд у громадському транспорті. Фото: Інформатор

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Ракурс

Пільговий проїзд у громадському транспорті є дуже болючим питанням для міського бюджету Києва і планувалося, що з 1 липня у столиці зміняться умови надання цього виду пільг. Але київська влада вирішила поки що не переглядати умови надання пільгового проїзду і всі пільговики зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця поточного року.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Таким чином, школярі київських шкіл зможуть користуватися учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових. Студенти столичних вишів зможуть оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговим поїздками.

Пільгові категорії пасажирів, які мають право безкоштовного проїзду, але не зареєстровані в Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичайному режимі.

Система електронного квитка технічно готова до впровадження. Для цього було модернізовано турнікети в метрополітені та встановлено касові апарати на всіх станціях метро. Також до системи було підключено наземний транспорт і адаптовані турнікети на міській електричці та швидкісному трамваї.

Транспортну картку Kyiv Smart Card можна додати в мобільний додаток KyivSmartCity і придбати QR-квиток. Крім того, поповнити картку або купити одноразовий QR-квиток можна в мережі точок продажів електронного квитка.

Як раніше писав «Ракурс», після відновлення роботи метро в Києві пасажири зможуть скористатися виключно електронним квитком. Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро повинні використовувати Картку киянина або оригінали інших пільгових посвідчень.