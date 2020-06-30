Во время автопробега в Межигорье, фото: газета «День»

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Оксану Царевич, судью, которая во время Революции достоинства лишила водительских удостоверений девять участников автопробега в Межигорье, оправдал Шевченковский райсуд Киева.

В этих действиях Царевич суд не увидел признаков преступления и признал большинство доказательств недопустимыми. Об этом в своем Фейсбуке сообщил член общественного объединения «Автомайдан» адвокат Роман Маселко.

В действиях прокуратуры судья увидел посягательство на независимость суда, — отметил Маселко.

Отмечается, что решение о Царевич принял глава Шевченковского райсуда Евгений Мартынов.

По словам Маселко, такое решение было ожидаемым. Он отметил, что темпы рассмотрения этого дела ускорили во время карантина, когда другие дела переносились.

Кроме того, Конституционный суд недавно признал неконституционным уголовную ответственность за принятие судьей заведомо неправосудного решения.

Царевич с 2016 года находилась на скамье подсудимых. Общественная организация «Автомайдан» в своем Фейсбуке отмечает, что за время карантина судья Мартынов назначил более 10 заседаний, в то время как заседание по другим делам назначались с интервалом как минимум в месяц.

Допросили же Оксану Царевич именно тогда когда потерпевшие и их адвокат не могли присутствовать на заседании и просили о переносе заседания, — отмечают в общественной организации.

В «Автомайдане» считают, что, возможно, теперь также будут оправданы и другие судьи, судиышие участников Майдана.

Напомним, в январе суд оправдал экс-милиционера, который, по версии следствия, составлял фейковые рапорты на активистов Автомайдана.