В Украине 1 июля отмечают День архитектуры

https://racurs.ua/n140473-1-iulya-v-ukraine-otmechaut-den-arhitektury.html

Ракурс

1 июля в нашем государстве отмечают День архитектуры Украины — национальный профессиональный праздник украинских архитекторов.

День архитектуры Украины был введен в 1995 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы «в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры».

Его ежегодно отмечают 1 июля. Эта дата была, поскольку именно 1 июля в то время отмечался Всемирный день архитектуры. Однако уже в 1996 году Международный союз архитекторов принял решение перенести Всемирный день архитектуры на первый понедельник октября.

В народе 1 июля — во время, когда устанавливается настоящая летняя жара, отмечали День Ярила, связанный с традиционными верованиями в бога Солнца Ярилу.

Считалось, что в этот день из-за замедления движения Солнца открывался потусторонний мир. Также День Ярила считался лучшим временем для начала сенокоса и сбора лекарственных трав.

Народные приметы: