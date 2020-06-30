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В Украине 1 июля отмечают День архитектуры

1 июля в Украине отмечают День архитектуры

30 июн 2020, 20:58
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1 июля в нашем государстве отмечают День архитектуры Украины — национальный профессиональный праздник украинских архитекторов.

День архитектуры Украины был введен в 1995 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы «в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры».

Его ежегодно отмечают 1 июля. Эта дата была, поскольку именно 1 июля в то время отмечался Всемирный день архитектуры. Однако уже в 1996 году Международный союз архитекторов принял решение перенести Всемирный день архитектуры на первый понедельник октября.

В народе 1 июля — во время, когда устанавливается настоящая летняя жара, отмечали День Ярила, связанный с традиционными верованиями в бога Солнца Ярилу.

Считалось, что в этот день из-за замедления движения Солнца открывался потусторонний мир. Также День Ярила считался лучшим временем для начала сенокоса и сбора лекарственных трав.


Народные приметы:

  • если туман утром стелется по долинам — погода будет ясная;
  • если утром нет росы — ночью будет дождь;
  • если вороны под облака извиваются — к ненастью;
  • если вечером закат розовый — к солнечному дню.

Источник: Ракурс


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