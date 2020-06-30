1 июля в Украине отмечают День архитектурыhttps://racurs.ua/n140473-1-iulya-v-ukraine-otmechaut-den-arhitektury.htmlРакурс
1 июля в нашем государстве отмечают День архитектуры Украины — национальный профессиональный праздник украинских архитекторов.
День архитектуры Украины был введен в 1995 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы «в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры».
Его ежегодно отмечают 1 июля. Эта дата была, поскольку именно 1 июля в то время отмечался Всемирный день архитектуры. Однако уже в 1996 году Международный союз архитекторов принял решение перенести Всемирный день архитектуры на первый понедельник октября.
В народе 1 июля — во время, когда устанавливается настоящая летняя жара, отмечали День Ярила, связанный с традиционными верованиями в бога Солнца Ярилу.
Считалось, что в этот день из-за замедления движения Солнца открывался потусторонний мир. Также День Ярила считался лучшим временем для начала сенокоса и сбора лекарственных трав.
Народные приметы:
- если туман утром стелется по долинам — погода будет ясная;
- если утром нет росы — ночью будет дождь;
- если вороны под облака извиваются — к ненастью;
- если вечером закат розовый — к солнечному дню.