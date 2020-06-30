Мустафа Найем пострадал в результате конфликта в апреле 2018 года, фото: Politeka

https://racurs.ua/n140474-sud-opravdal-lic-napavshih-na-narodnogo-deputata.html

Ракурс

Мустафа Найем, который в Верховной Раде VIII созыва был народным депутатом из фракции «Блока Петра Порошенко», в апреле 2018 года подвергся нападению со стороны четырех человек в центре Киева.

Шевченковский районный суд Киева сегодня оправдал трех из них. Об этом в своем Фейсбуке сообщил брат экс-нардепа адвокат Маси Найем.

Отмечается, что принятие такого решение суд мотивировал отсутствием в действиях этих лиц состава преступления, предусмотренного ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) и недопустимостью отдельных доказательств.

Дело о четвертом участнике нападения на Найема рассматривают отдельно.

Адвокат отметил, что после получения текста судебного решения оно будет обжаловано в апелляционном суде.

Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования были допущены ряд ошибок, что негативно отразилось на результатах судебного рассмотрения дела, — подчеркнул Маси Найем.

Однако, по мнению Найема, допущенные процессуальные ошибки не были достаточными для признания собранных доказательств недопустимыми. Также, убежден адвокат, в ходе судебного разбирательства прокурор доказал наличие в действиях обвиняемых состава преступления «хулиганство».

Мустафа Найем в своем Фейсбуке заявил, что во время судебного заседания были допущены «нарушения, которые очевидны, даже если вы совсем ничего не понимаете в процессуальном праве».

Поэтому теперь мы пойдем в апелляцию. И если понадобится — дальше, в Верховный суд и Европейский суд по правам человека, — заверил экс-нардеп.



Напомним, Найем пострадал 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате дорожного конфликта. Его тогда с травмами направили в отделение скорой помощи.