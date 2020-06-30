Хуан Мануель на вітрильному човні Ohlson 29, фото: The New York Times

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Епідемія коронавірусу застала 47-річного Хуана Мануеля на португальському острові Порту-Санту, в той час як його родина перебувала на батьківщині в Аргентині.

Через епідемію усі міжнародні авіапольоти були скасовані, тож Мануель вирішив самотужки дістатися родини на вітрильному човні. Вся подорож забрала в нього три місяці, повідомляє видання People.

Мануель наййбільше переживав, що в Аргентині залишився його 90-річний батько.

Я не хотів, як боягуз, залишатися на острові, де не було жодного випадку коронавірусу, — зазначає відчайдушний чоловік. — Я готовий був піти на все заради зустрічі з сім'єю.

За його словами, зважитися на здійснення такої ризикованої подорожі, адже потрібно було перепливти Атлантичний океан, йому допомогли уроки батька з мореплавання.

Він подорожував на вітрильному човні моделі Ohlson 29. Це вітрильна яхта довжиною до 9 м, обладнана також стаціонарними дизельними двигунами потужність 7,5 кінських сил.

Плавання розпочалося в середині березня і тривало 85 днів. Під час його здійснення Мануель кілька разів заходив у порти, щоб поповнити припаси та запаси пального.

Часом виникали труднощі. Так, 12 квітня влада острівної держави Кабо Верде, розташованої за понад 600 км на захід від Африки, не дозволила йому причалити для поповнення запасів. Тож Мануелю довелося із меншими, ніж він розраховував, запасами рухатися на захід, сподіваючись на сприятливий вітер.

Крім того, через сильний шторм йому довелося робити незаплановану зупинку в Бразилії, яка додала ще 10 днів до подорожі, яку він спочатку планував здійснити за 75 днів.

Попри всі труднощі, у мене жодного разу не виникла думка здатися або повернутися до Португалії, — запевнив Мануель.

В Аргентину він прибув 17 червня.

Мануель — досвідчений матрос і рибалка. Проте, попри його досвід, рідні зізналися журналістам, що були стурбовані тим, що він самотужки вирішив перетнути океан, особливо в розпал пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, МОЗ України оновлює список «червоних» та «зелених» країн, складений для подорожуючих на основі даних про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.