Ракурсhttps://racurs.ua/
Стрельба в Одессе. Фото: 5 канал
Разборки в Одессе: в центре города бизнесмен отстреливался от грабителей, а на рынке «Седьмой километр» крушили киоски (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n139124-razborki-v-odesse-v-centre-goroda-biznesmen-otstrelivalsya-ot-grabiteley-a-na-rynke-sedmoy.htmlРакурс
Стрельба в Одессе произошла 2 июня в разных уголках города.
Один вооруженный инцидент произошел на углу улиц Ришельевская и Успенская. Очевидцы утверждают, что слышали восемь выстрелов. Впоследствии в социальной сети появились фотографии, на которых видно, что у автомобиля повреждено стекло, а рядом валяется портфель. Об этом сообщает местное издание 048.ua.
В соцсетях пишут, что неизвестные украли из машины портфель с 200 тыс. грн и разбили окно. Хозяин авто догонял их и стрелял из травматического пистолета. Полиция объявила в городе план «Перехват».
Кроме того, вооруженный инцидент сегодня произошел на рынке «Седьмой километр». Известно, что сегодня утром в магазин тканей на Промтоварном рынке зашли неизвестные в масках, которые открыли огонь сторону работников торгового заведения. Кроме того, они битами крушили магазин.
В полиции Одесской области предварительно установили, что злоумышленники стреляли из травматического оружия, потому что два человека получили телесные повреждения. После стрельбы мужчины сели в авто и скрылись с места происшествия. На месте преступления работают полицейские, а пострадавших доставили в больницу.
Также вооруженный конфликт произошел на углу улиц Марсельской и Добровольского. Полицейские выяснили, что между тремя мужчинами возникла драка, которая закончилась тем, что один из участников противостояния выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Пострадавшего госпитализировали, а двое других участников конфликта с места происшествия скрылись.
Напомним, 31 мая бывший полицейский устроил стрельбу в Киево-Святошинском районе Киевской области. В результате вооруженного инцидента пострадали два человека.