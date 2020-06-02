Стрельба в Одессе. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n139124-razborki-v-odesse-v-centre-goroda-biznesmen-otstrelivalsya-ot-grabiteley-a-na-rynke-sedmoy.html

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Стрельба в Одессе произошла 2 июня в разных уголках города.

Один вооруженный инцидент произошел на углу улиц Ришельевская и Успенская. Очевидцы утверждают, что слышали восемь выстрелов. Впоследствии в социальной сети появились фотографии, на которых видно, что у автомобиля повреждено стекло, а рядом валяется портфель. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

В соцсетях пишут, что неизвестные украли из машины портфель с 200 тыс. грн и разбили окно. Хозяин авто догонял их и стрелял из травматического пистолета. Полиция объявила в городе план «Перехват».

Кроме того, вооруженный инцидент сегодня произошел на рынке «Седьмой километр». Известно, что сегодня утром в магазин тканей на Промтоварном рынке зашли неизвестные в масках, которые открыли огонь сторону работников торгового заведения. Кроме того, они битами крушили магазин.

В полиции Одесской области предварительно установили, что злоумышленники стреляли из травматического оружия, потому что два человека получили телесные повреждения. После стрельбы мужчины сели в авто и скрылись с места происшествия. На месте преступления работают полицейские, а пострадавших доставили в больницу.

Также вооруженный конфликт произошел на углу улиц Марсельской и Добровольского. Полицейские выяснили, что между тремя мужчинами возникла драка, которая закончилась тем, что один из участников противостояния выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Пострадавшего госпитализировали, а двое других участников конфликта с места происшествия скрылись.

Напомним, 31 мая бывший полицейский устроил стрельбу в Киево-Святошинском районе Киевской области. В результате вооруженного инцидента пострадали два человека.