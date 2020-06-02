Стрілянина в Одесі. Фото: 5 канал

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Стрілянина в Одесі сталася 2 червня в різних куточках міста.

Один збройний інцидент стався на розі вулиць Рішельєвська та Успенська. Очевидці стверджують, що чули вісім пострілів. Згодом у соціальній мережі з’явилися світлини, на яких видно, що, а автомобіля пошкоджено скло, а поруч валяється портфель. Про це повідомляє місцеве видання 048.ua.

У соцмережах пишуть, що невідомі вкрали з машини портфель з 200 тис. грн та розбили вікно. Господар авто наздоганяв їх і стріляв з травматичного пістолета. Поліція оголосила у місті план «Перехоплення».

Крім того, збройний інцидент сьогодні стався на ринку «Сьомий кілометр». Наразі відомо, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках, які відкрили вогонь бік працівників торговельного закладу. Крім того, вони бітами трощили магазин.

У поліції Одеської області попередньо встановили, що зловмисники стріляли з травматичної зброї, бо двоє осіб дістали тілесні ушкодження. Після стрілянини чоловіки сіли в авто та втекли з місця події. На місці злочину працюють поліцейські, а постраждалих доправили до лікарні.

Також збройний конфлікт стався на розі вулиць Марсельської та Добровольського. Поліцейські з’ясували, що між трьома чоловіками виникла бійка, яка завершилася тим, що один із учасників протистояння вистрелив з травматичного пістолета в опонента. Постраждалого госпіталізували, а двоє інших учасників конфлікту з місця події втекли.

Нагадаємо, 31 травня колишній поліцейський влаштував стрілянину в Києво-Святошинському районі Київської області. Внаслідок збройного інциденту постраждали двоє осіб.