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Стрілянина в Одесі. Фото: 5 канал

Розбірки в Одесі: у центрі міста бізнесмен відстрілювався від грабіжників, а на ринку «Сьомий кілометр» трощили кіоски (ФОТО, ВІДЕО)

2 чер 2020, 11:50
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Стрілянина в Одесі сталася 2 червня в різних куточках міста.

Один збройний інцидент стався на розі вулиць Рішельєвська та Успенська. Очевидці стверджують, що чули вісім пострілів. Згодом у соціальній мережі з’явилися світлини, на яких видно, що, а автомобіля пошкоджено скло, а поруч валяється портфель. Про це повідомляє місцеве видання 048.ua.

У соцмережах пишуть, що невідомі вкрали з машини портфель з 200 тис. грн та розбили вікно. Господар авто наздоганяв їх і стріляв з травматичного пістолета. Поліція оголосила у місті план «Перехоплення».

Стрілянина в центрі Одеси. Фото: 048.ua

Крім того, збройний інцидент сьогодні стався на ринку «Сьомий кілометр». Наразі відомо, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках, які відкрили вогонь бік працівників торговельного закладу. Крім того, вони бітами трощили магазин.

У поліції Одеської області попередньо встановили, що зловмисники стріляли з травматичної зброї, бо двоє осіб дістали тілесні ушкодження. Після стрілянини чоловіки сіли в авто та втекли з місця події. На місці злочину працюють поліцейські, а постраждалих доправили до лікарні.

Стрілянина на ринку. Фото: поліція Одеської області

Також збройний конфлікт стався на розі вулиць Марсельської та Добровольського. Поліцейські з’ясували, що між трьома чоловіками виникла бійка, яка завершилася тим, що один із учасників протистояння вистрелив з травматичного пістолета в опонента. Постраждалого госпіталізували, а двоє інших учасників конфлікту з місця події втекли.

Стрілянина в Одесі. Фото: поліція Одеської області



Стрілянина в Одесі. Фото: поліція Одеської області

Нагадаємо, 31 травня колишній поліцейський влаштував стрілянину в Києво-Святошинському районі Київської області. Внаслідок збройного інциденту постраждали двоє осіб.


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