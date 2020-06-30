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Ракурс
Последствия инцидента, фото: Киевская ОГА

Крыша многоквартирного дома обвалилась на Киевщине (ФОТО)

30 июн 2020, 23:56
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На Киевщине обвалилась кровля крыши многоквартирного дома.

Инцидент произошел сегодня вечером в селе Садовое Барышевского района. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Обвал произошел в многоквартирном двухэтажном доме, который состоит из двух подъездов по шесть квартир в каждом.

Отмечается, что кровля чудом никого не задела, упав в зоне лестничной площадки.

Однако в результате инцидента был заблокирован проход к двум квартир, в которых на момент обвала никто не находился. Завтра утром соответствующая комиссия местной власти определит размер ущерба и вопрос восстановления кровли.

Ориентировочно, замена кровли в этом доме требует 500 тыс. грн.

Последствия инцидента, фото: Киевская ОГА

Последствия инцидента, фото: Киевская ОГА

Последствия инцидента, фото: Киевская ОГА

Последствия инцидента, фото: Киевская ОГА

Последствия инцидента, фото: Киевская ОГА

Последствия инцидента, фото: Киевская ОГА


Последствия инцидента, фото: Киевская ОГА

Напомним, в Киеве утром 21 июня взрывом были повреждены ряд квартир в жилой многоэтажке панельной застройки. В результате инцидента пять человек погибли.

Источник: Ракурс


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