Наслідки вибуху на Позняках, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n140313-vybuh-na-poznyakah-klychko-rozpoviv-scho-robytymut-z-poshkodjenym-budynkom.html

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Вибух у Києві в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі стався вранці 21 червня і забрав життя п’яти людей.

Цей будинок буде повністю демонтований, заявив мер Києва Віталій Кличко під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Вже зараз розробляється спеціальний проект, як це зробити, аби не сталося нових обвалів, щоб не нашкодити сусіднім будинкам, — наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що спеціальна комісія здійснила обстеження сусідніх секцій біля багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 та будинку на вулиці Григоренка, 41.

В результаті фахівці не виявили пошкоджень сусідніх секцій та будинку на вул. Григоренка, 41, які могли б спричинити їх обвал.

На основі цієї інформації, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ухвалив рішення про повернення мешканців зазначених будинків у свої квартири, — зазначив Кличко.

Він додав, що висновки щодо причин вибуху зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідна експертиза наразі триває. Також над встановленням причин вибуху працюють правоохоронці.

Я сподіваюся, що в найближчі дні у нас буде експертна оцінка з цих джерел, — зазначив Кличко.

За його совами, міська влада зараз працює над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців будинку, щоб люди якнайшвидше змогли отримати грошові компенсації, які вже виділило місто.

Ці кошти ми вже виділили — від 50 до 100 тис. грн на родину. І готові їх видати, але для цього необхідні документи, — наголосив Кличко.

Також людям можуть надати додаткову допомогу.

Кличко також зазначив, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв надати нове житло постраждалим, вже видано 12 сертифікатів на квартири. Ще протягом місяця мають видати решту 28.

Міська влада вирішить питання з ремонтом квартир, що отримають постраждалі мешканці, — резюмував мер Києва.

Нагадаємо, у МВС назвали основну версію причин вибуху на Позняках.