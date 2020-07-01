ВНО 2020 Фото: Pexels

https://racurs.ua/n140479-kak-vernut-dengi-za-probnoe-vno-instrukciya-ot-mon.html

Ракурс

ВНО, внешнее независимое оценивание, стартовало 25 июня. Перед основной сессией должно было состояться пробное тестирование, однако в этом году из-за эпидемии коронавируса его отменили и провели онлайн. Поэтому правительство решило вернуть деньги за пробное ВНО, их начнут выплачивать 1 июля.

Деньги возвращаются на карту «ПриватБанка» и только на имя того человека, который регистрировался для сдачи пробного ВНО. Родители или другие лица не могут получить эти деньги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

Отмечается, что для получения денег номер телефона, указанный при регистрации на пробное ВНО как основной, должен совпадать с номером владельца карты «ПриватБанка». Если же, например, выпускник для прохождения ВНО регистрировался на другой номер или просто его сменил за это время, нужно зайти в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и изменить основной номер телефона на тот, который привязан к карточке.

Тем, у кого есть карточка этого банка, придет сообщение о зачислении средств. Если же такой карточки нет, в МОН рекомендуют ее сделать в отделении банка. Ее могут получить и несовершеннолетние. Кроме того, если участник пробного ВНО уже является клиентом банка, он может открыть виртуальную карту в онлайн-банкинге, не посещая отделение.

Программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.

Как писал «Ракурс», в этом году при сдаче ВНО показатель порога «сдал/не сдал» могут снизить из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Так, в 2019 году этот порог по украинскому языку составлял 21 балл, однако в этом году его могут снизить до 19.