Коронавирус внес коррективы в нынешнюю вступительную кампанию, фото: Zik

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Ракурс

Внешнее независимое оценивание (ВНО) предполагает наличие порога «сдал/не сдал» — минимальной суммы тестовых баллов за выполнение тестов по определенному предмету, необходимых для участия абитуриента в конкурсе на зачисление в учреждения высшего образования.

В этом году показатель порога «сдал/не сдал» могут снизить из-за эпидемиологической ситуации в Украине, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяну Вакуленко.

Так, в 2019 году этот порог по украинскому языку составил 21 балл, однако в этом году его могут снизить до 19, из-за эпидемиологической ситуации в Украине, отметила Вакуленко.

Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем, — отметила чиновница.

Вакуленко добавила, что на пробном ВНО порог в этом году уже был снижен до 19.

По ее словам, решение о пороге «сдал/не сдал» будет принято после того, как участники тестирования получат свои результаты. Обычно этот порог определяют спустя три недели после тестирования.

Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году — ниже 21, — сказала она.

Напомним, в УЦОКО недавно рассказали, сколько человек сдали в этом году ВНО по математике.